Sicurezza: Piantedosi, mafiosi e terroristi non avranno tregua

- Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in una intervista al "Giornale" spiega che i meriti della cattura di Messina Denaro vanni "ai magistrati, ai carabinieri, a tutti gli uomini e alle donne delle forze di polizia che ogni giorno combattono il crimine e tutelano l'ordine e la sicurezza. A loro deve andare la gratitudine del Paese per questo straordinario risultato e per il silenzioso e difficile lavoro che svolgono ogni giorno anche a prezzo di molti sacrifici e rischi". "L'individuazione e la cattura - racconta il ministro - mi sono stati comunicati al momento dell'arresto. Da qualche tempo registravo ottimismo. Sapevo che il cerchio si stava stringendo e che c'erano alcune prospettive di lavoro. Ho pensato ai familiari di Dalla Chiesa, di Cassarà, Basile, Giuliano, Falcone, Borsellino e tanti altri poliziotti, carabinieri e magistrati. Abbiamo scambiato messaggi con la signora Montinaro. Avevamo fissato un appuntamento per questa settimana. Non vedo l'ora di abbracciarla in rappresentanza di tutti i familiari delle vittime di mafia". L'altro lato della medaglia. Sembra impossibile che un boss pluriricercato possa mimetizzarsi per trent'anni nella sua città: "E' un tratto comune a molte altre catture di latitanti avvenute nel passato. E' evidente che il muro di omertà e di connivenze è stato pazientemente scardinato anche in questo caso dalle forze di polizia. Le analisi che seguiranno potranno chiarire alcune cose anche da questo punto di vista". (segue) (Res)