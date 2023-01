Ucraina: gli Awacs della Nato attesi oggi in Romania, monitoreranno le attività russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aerei di sorveglianza della Nato (Awacs), trasferiti dalla Germania in Romania, atterrano oggi alla base di Otopeni, nei pressi di Bucarest. Il ministero della Difesa romeno riferisce in un comunicato che gli aerei della Nato Airborne Force saranno di stanza presso la 90ma base di trasporto aereo di Otopeni, dove saranno inviati anche 180 militari. La base permanente di questi velivoli è a Geilenkirchen, in Germania, e il loro trasporto in Romania avviene "nel contesto dell'applicazione di misure per rafforzare la posizione difensiva dell'Alleanza nella regione del Mar Nero", ha precisato il ministero della Difesa. Gli Awacs effettueranno dei voli di ricognizione e sorveglianza sul territorio dei Paesi membri della Nato. In risposta all'aggressione illegale della Russia in Ucraina, la Nato ha aumentato la sua presenza aerea sul fianco orientale dell'Alleanza con ulteriori aerei da combattimento, di sorveglianza e velivoli cisterna. Dalo scorso febbraio, gli Awacs hanno effettuato pattugliamenti regolari in Europa orientale e nella regione del Mar Baltico per tracciare i movimenti degli aerei russi nei pressi dei confini della Nato. (segue) (Rob)