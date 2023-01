Ucraina: gli Awacs della Nato attesi oggi in Romania, monitoreranno le attività russe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso il loro sistema radar, gli aerei Awacs possono localizzare e identificare altri velivoli a una distanza di oltre 400 chilometri. Gli aerei possono trasmettere le informazioni a tutti gli altri velivoli nello spazio aereo adeguatamente equipaggiati, il che significa che possono teoricamente essere utilizzati come posti di comando volanti. In passato sono stati schierati durante operazioni contro il gruppo terroristico dello Stato islamico (Is) o in Afghanistan. "Poiché la guerra illegale della Russia in Ucraina continua a minacciare la pace e la sicurezza in Europa, non ci devono essere dubbi sulla determinazione della Nato a proteggere e difendere ogni centimetro del territorio alleato", ha affermato la portavoce della Nato, Oana Lungescu. "Il nostro velivolo Awacs è in grado di rilevare aerei da una distanza di centinaia di chilometri, confermandosi uno strumento chiave della deterrenza e della posizione di difesa della Nato. Ringrazio la Romania per aver deciso di ospitare gli aerei, che daranno un importante contributo alla nostra capacità di preallarme", ha aggiunto Lungescu. (Rob)