Regno Unito: ricerca, 330 mila lavoratori in meno a causa della Brexit

20 luglio 2021

- L'economia del Regno Unito post Brexit sta affrontando una carenza di oltre 300 mila lavoratori a causa della fine della libera circolazione con i Paesi dell'Ue. La ricerca, ripresa dal quotidiano "Financial Times", ha valutato la carenza di lavoratori utilizzando i dati dell'indagine annuale sulla popolazione per confrontare il numero effettivo di lavoratori dell'Ue e del resto del mondo con una stima della forza lavoro immigrata se il Regno Unito non avesse posto fine alla libera circolazione con la Brexit. Entro giugno 2022 è stata riscontrata una perdita netta di lavoratori pari all'1 per cento della forza lavoro del Regno Unito, circa 330 mila persone. Jonathan Portes, professore di economia e politiche pubbliche al King's College di Londra, coautore della ricerca, ha dichiarato: "L'impatto a lungo termine della Brexit sul mercato del lavoro del Regno Unito sarà profondo". Tali dati emergono mentre il governo sta cercando di contrastare gli effetti del cosiddetto "grande pensionamento" causato dalla pandemia di Covid-19, che ha lasciato 500mila persone economicamente inattive in più rispetto al 2019. (Rel)