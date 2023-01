Messina Denaro: generale Luzi, lo abbiamo sempre cercato in Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oltre un anno indagavamo su tutte le persone con le stesse particolari patologie di cui soffre Matteo Messina Denaro. Abbiamo effettuato verifiche e alla fine abbiamo centrato l'obiettivo". Lo ha detto al "Corriere della Sera" Teo Luzi, il comandante generale dei Carabinieri, l'uomo che entrerà nella storia per aver messo fine alla latitanza del boss mafioso ricercato per trent'anni. Il clima che si respira al comando di viale Romania, al centro della capitale, è di euforia contenuta ma la soddisfazione è immensa. Il generale ha capito che era fatta "un quarto d'ora dopo la cattura, quando il comandante del Ros Pasquale Angelosanto mi ha avvisato. Nell'ultimo mese avevamo capito che il cerchio si stava stringendo e sapevamo che ogni momento poteva essere quello buono. Negli ultimi giorni eravamo più consapevoli, ma la storia ci ha insegnato che nulla è scontato soprattutto quando si tratta di un capomafia". "Da tempo - racconta il comandante - stavamo effettuando uno screening nelle cliniche private e nelle strutture pubbliche sulle persone curate per questa particolare patologia. E poi tenevamo sotto controllo la cerchia di fiancheggiatori che evidentemente gli hanno dato copertura". (segue) (Res)