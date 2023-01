Messina Denaro: generale Luzi, lo abbiamo sempre cercato in Sicilia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro boss catturato in Sicilia, che addirittura si faceva ricoverare a Palermo e presumibilmente viveva a pochi passi da casa sua: "Le nostre ricerche si sono sempre concentrate in Sicilia, eravamo pienamente consapevoli di dover trovare un buco nella rete di protezione del capo. Ma è bene sapere che si tratta di una rete stretta e non facilmente penetrabile, dopo la cattura tutto sembra semplice. Io posso dire che noi l'abbiamo preso ma c'è stato un gioco di squadra con la polizia e con i magistrati che alla fine si è rivelato vincente. E' il metodo di Dalla Chiesa". Luzi chiarisce: "Avevamo un pool di investigatori dedicati esclusivamente a questa indagine e con un gioco di squadra siamo riusciti ad afferrare il filo giusto. Il metodo del generale Carlo Alberto dalla Chiesa è quello tuttora applicato dai colleghi del Ros che prevede la perseveranza e soprattutto la scelta di utilizzare le tecniche investigative tradizionali. Vuol dire raccolta di tantissimi dati informativi dei reparti dei carabinieri, intercettazioni telefoniche e ambientali, verifiche sulle banche dati dello Stato, interrogatori". Questa cattura rappresenta "un risultato straordinario, la più grande soddisfazione della mia carriera e non potrebbe essere altrimenti, anche per quello che rappresenta. Noi abbiamo assicurato alla giustizia uno dei capi, l'uomo che ha attaccato lo Stato con le stragi". (segue) (Res)