Messina Denaro: generale Luzi, lo abbiamo sempre cercato in Sicilia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mafia però non è sconfitta: "Questa è una battaglia vinta, non è certamente la fine della mafia. Noi continueremo la lotta contro Cosa Nostra perché il cerchio non è chiuso e anzi le indagini devono andare avanti nella consapevolezza che il nemico è tuttora forte e capace di infiltrarsi nelle istituzioni. Quando la mafia non spara non vuole dire che non sia attiva, anzi". Il comandante riferisce alla minaccia economica: "Certo, e la cattura di Messina Denaro ci dà nuovi stimoli ad andare avanti proprio seguendo il metodo applicato finora. C'è un'altra rete, quella degli affari e delle infiltrazioni, che va smantellata", ha concluso Luzi. (Res)