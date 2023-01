Francia: al via processo a militanti di estrema destra, progettavano attentato a Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi a Parigi il processo che vede imputate 13 militanti di estrema destra, undici uomini e due donne, accusati di aver organizzato diverse azioni violente, tra cui un attentato al presidente francese Emmanuel Macron nel 2018. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", il gruppo aveva previsto di attaccare il capo dello Stato in occasione di una serie di visite previste nell'est della Francia in occasione del centenario della Prima Guerra mondiale. "Lo prendo per la mano, lo tiro e (...) utilizzo un coltello", avrebbe dichiarato uno degli imputati, Mickeale Iber, durante una delle riunioni del gruppo. I primi fermi sono scattati a novembre del 2018, quando gli inquirenti temevano un imminente passaggio all'azione del gruppo estremista.(Frp)