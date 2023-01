Clima: Emirati e Corea del Sud ribadiscono impegno a cooperare per affrontare crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti e la Corea del Sud hanno ribadito il proprio impegno nell’azione volta a far fronte ai cambiamenti climatici a livello nazionale e multilaterale, nel quadro della Convenzione quadro delle Nazioni Unite, al fine di raggiungere gli obiettivi delineati per il 2030 e azzerare le emissioni nocive entro il 2050. È quanto emerso in una dichiarazione congiunta rilasciata a seguito dell’incontro dei capi di Stato dei due Paesi, l'emiratino Sheikh Mohamed bin Zayed al Nahyan e il sudcoreano Yoon Suk Yeol, in cui si ribadisce la necessità di limitare l’innalzamento della temperatura entro 1,5 gradi, in linea con l'Accordo di Parigi, consapevoli che la crisi climatica sia una delle maggiori sfide attuali con conseguenze per l’intera comunità internazionale. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”, i due leader hanno anche concordato di portare avanti la conclusione di un accordo quadro bilaterale nella prima metà del 2023 per facilitare la cooperazione in materia di riduzione delle emissioni di gas serra, adattamento e diffusione di tecnologie pulite e verdi. (Res)