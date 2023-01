Scozia: Sturgeon, decisione di Londra di bloccare legge di genere è un "attacco frontale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governo di Westminster di bloccare la legge scozzese sul riconoscimento del genere, volta a semplificare la procedura per il cambio di genere a livello giuridico per le persone trans, è un "attacco frontale" al parlamento scozzese. Lo ha affermato la prima ministra della Scozia Nicola Sturgeon. In risposta alla decisione di ieri del primo ministro britannico Rishi Sunak di bloccare tale legge, Sturgeon ha dichiarato su Twitter: "Questo è un attacco frontale al nostro parlamento scozzese democraticamente eletto e alla sua capacità di prendere le proprie decisioni su questioni devolute. Il governo scozzese difenderà la legislazione e difenderà il parlamento scozzese". Sturgeon ha concluso dicendo: "Se questo veto di Westminster avrà successo, sarà il primo di molti". (Rel)