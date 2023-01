Guatemala-India: sottosegretaria Esteri Lekhi conclude oggi visita, poi tappa a San Salvador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria agli Esteri e alla Cultura dell’India, Meenakashi Lekhi, conclude oggi la sua visita in Guatemala (15-17 gennaio), dopo un fitto programma di colloqui. Ieri, a Città del Guatemala, come lei stessa riferisce su Twitter, ha incontrato il vicepresidente guatemalteco, Guillermo Castillo Reyes, col quale ha parlato di come rafforzare la cooperazione nella scienza e nella tecnologia, nell’emancipazione delle donne e nello sviluppo di capacità, nella sanità e nell’industria farmaceutica. Quest’ultimo tema è stato approfondito col ministro della Salute pubblica e dell’assistenza sociale, Francisco Coma Martin. Lekhi, inoltre, ha avuto un confronto sulla cooperazione culturale col ministro della Cultura e dello sport, Felipe Aguilar, e sulle fonti energetiche nuove e rinnovabili col ministro dell’Energia e delle miniere, Alberto Mata. L’inviata dell’India ha anche tenuto una conferenza all’Università della Valle del Guatemala, sui 50 anni di relazioni tra i due Paesi. (segue) (Inn)