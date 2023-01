Guatemala-India: sottosegretaria Esteri Lekhi conclude oggi visita, poi tappa a San Salvador (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Precedentemente Lekhi ha incontrato il ministro degli Esteri, Mario Bucaro, col quale ha svelato un busto dedicato al Mahatma Gandhi nella sede del suo ministero e ha fatto il punto sullo stato delle relazioni bilaterali. La rappresentante di Nuova Delhi ha simbolicamente consegnato all’interlocutore dieci furgoni donati dal governo indiano nell’ambito della cooperazione allo sviluppo. Nel parco tecnologico di Escuintla, alla presenza del viceministro dell’Economia, Fernando Escalante, sono stati inaugurati dei magazzini ad uso di compagnie indiane. Lekhi ha anche incontrato una rappresentanza di connazionali ed è stata ospite nella città di Antigua del Festival dello yoga e del cinema indiano. Il suo viaggio in America Latina proseguirà a San Salvador e in Bolivia, per concludersi il 20 gennaio. (segue) (Inn)