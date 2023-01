Guatemala-India: sottosegretaria Esteri Lekhi conclude oggi visita, poi tappa a San Salvador (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo dei quattro Paesi del suo itinerario è stato Cuba (12-14 gennaio). All’Avana Lekhi, come riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano, ha incontrato il ministro della Cultura, Alpidio Alonso Grau, col quale ha concordato di rafforzare gli scambi si settore, in particolare nel cinema, e il ministro degli Esteri ad interim, Gerardo Penalver Portal, con cui ha avuto un colloquio sul rafforzamento della cooperazione a tutto campo: assistenza allo sviluppo, commercio e investimenti, energia, gestione dei disastri, sanità e industria farmaceutica, medicina e biotecnologia. Tra i temi anche alcune iniziative indiane per l’ambiente e la sostenibilità: l’Anno internazionale del miglio, la Missione Life (Lifestyle for Environment) la Coalizione per le infrastrutture resilienti ai disastri (Cdri). Lekhi è stata ricevuta anche dal presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel, e dal presidente dell’Assemblea nazionale del potere popolare (il parlamento unicamerale), Esteban Lazo Hernandez, con cui ha parlato di cooperazione parlamentare e nell’ambito delle Nazioni Unite. La rappresentante di Nuova Delhi, inoltre, ha visitato il Centro Fidel Castro e il Centro internazionale per la salute La Pradera. Nell’occasione ha annunciato la donazione da parte indiana di 12.500 dosi di vaccini pentavalenti. (Inn)