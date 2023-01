Bielorussia: al via processo penale in contumacia contro Tikhanovskaya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Minsk ha iniziato il processo contro cinque dissidenti bielorussi, tra cui Svetlana Tikhanovskaya, in assenza degli accusati che attualmente si trovano fuori del Paese. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti", secondo cui gli interessi di Tikhanovskaya e altri imputati, Pavel Latushko, Maria Moroz, Olga Kovalkova e Sergej Dylevskij saranno rappresentati dai loro difensori. Il processo penale è stato avviato sull'accusa di "cospirazione per impadronirsi del potere statale in modo incostituzionale, la creazione di una formazione estremista, istigazione alla discordia sociale, richieste pubbliche di sanzioni, altre azioni a scapito della sicurezza nazionale della Bielorussia". Tikhanovskaya, in particolare, viene anche accusata di tradimento dello Stato, abuso dei poteri e corruzione. (Rum)