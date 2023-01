Maldive-Cambogia: premier Hun Sen conclude visita a Malé

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cambogia, Hun Sen, ha concluso oggi la sua visita alle Maldive, iniziata il 15 gennaio. Lo riferisce su Twitter la presidenza maldiviana. Il momento centrale è stato rappresentato dall’incontro di ieri col presidente delle Maldive, Ibrahim Mohamed Solih. I due leader, come riferito da un comunicato congiunto, hanno esaminato lo stato delle relazioni bilaterali e le opportunità per espanderle e hanno scambiato opinioni su questioni regionali e internazionali di comune interesse. I due hanno assistito alla firma di vari documenti. La lista comprende due accordi e quattro protocolli d’intesa. Gli accordi riguardano la cooperazione economica e l’esenzione dai visti per i titolari di passaporti. I protocolli riguardano le consultazioni tra ministeri degli Esteri, la cooperazione intergovernativa sul turismo e la sanità e la collaborazione tra le rispettive camere di commercio. Per quanto riguarda il settore turistico, il presidente Solih ha proposto anche l’offerta di 20 tirocini in strutture alberghiere maldiviane destinati a cittadini cambogiani. (segue) (Fim)