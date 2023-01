Regno Unito: aumento salariale annuo del 6,4 per cento, ma al di sotto dell'inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La retribuzione regolare, che esclude i bonus, dei lavoratori del Regno Unito è aumentata a un ritmo annuo del 6,4 per cento tra settembre e novembre. Tuttavia, nonostante i salari siano cresciuti al tasso più veloce in oltre 20 anni, non riescono ancora a tenere il passo dell'inflazione. Se adeguati all'aumento dei prezzi, infatti, i salari sono diminuiti del 2,6 per cento. Come riporta l'emittente britannica "Bbc", il costo della vita nel Regno Unito sta attualmente aumentando al tasso più rapido in quasi 40 anni. (Rel)