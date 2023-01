Giappone: batterie allo stato solido, fotosintesi artificiale priorità della ricerca energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei problemi ancora irrisolti delle batterie allo stato solido è il rapido deterioramento a seguito di ripetuti cicli di ricarica: un problema di non poco conto, cui diversi esperti del settore - come Masahiko Mahed, chief technology officer di Toyota - guardano con aperto pessimismo. I ricercatori giapponesi sono impegnati anche nello sviluppo di processi e applicazioni di fotosintesi artificiale, per trasformare luce solare, acqua e anidride carbonica in combustibile o materie plastiche. Al momento i processi oggetto di ricerca sono ancora inefficienti, con un output inferiore all'un per cento dell'energia solare assorbita. L'impiego commerciale richiederà un'efficienza compresa tra il 5 e il 10 per cento, che i ricercatori giapponesi puntano a raggiungere attorno al 2030. (Git)