Giappone: mercati attendono esito del prossimo incontro politico della BoJ (2)

- Ieri il rendimento delle obbligazioni sovrane giapponesi con scadenza a 10 anni si è attestato allo 0,51 per cento, superando il nuovo tetto politico dello 0,5 per cento recentemente fissato dalla Banca del Giappone (BoJ). Il rendimento sui titoli sovrani ha continuato ad aumentare nei giorni scorsi, nonostante il tentativo della BoJ di calmare i mercati annunciando operazioni di acquisto obbligazionario non pianificato. Per tentare di riportare i rendimenti sotto lo 0,5 per cento, la banca centrale ha anche annunciato l'acquisto illimitato di note di debito a breve scadenza. (segue) (Git)