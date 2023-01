Giappone: mercati attendono esito del prossimo incontro politico della BoJ (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone si confronterà col prossimo direttore della Banca del Giappone (BoJ) in merito all'eventuale revisione del tasso di inflazione obiettivo attualmente fissato al due per cento. Lo ha dichiarato all'inizio di questo mese il primo ministro del Giappone Fumio Kishida. "Costruiremo una relazione di fiducia con il nuovo governatore e verificheremo come lavorare assieme", ha affermato il capo del governo nel corso di una intervista radiofonica. L'intervista, trasmessa il 4 gennaio, è stata registrata però il 19 dicembre, prima della decisione a sorpresa della BoJ di rivedere i livelli di riferimento dei tassi di interesse a lungo termine. (segue) (Git)