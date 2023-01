Brasile: Bolsonaro "dispiaciuto" per "incredibili" attacchi alle sedi delle istituzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa, alcuni esponenti del Partito democratico alla Camera dei rappresentanti hanno scritto una lettera alla Casa Bianca, chiedendo di revocare il visto diplomatico concesso all'ex presidente brasiliano. “Bolsonaro e i suoi sostenitori non possono trovare rifugio dalla giustizia negli Stati Uniti per i crimini che hanno commesso: dobbiamo sostenere le indagini del governo brasiliano”, si legge nella missiva firmata da 46 deputati. Il 9 gennaio, la mattina dopo gli attacchi sferrati nella piazza dei Tre Poteri di Brasilia, Brasilia è stato ricoverato per dolori addominali. Dimesso nella notte del 10 gennaio, il leader conservatore ha detto trattarsi di una "nuova aderenza" collegata alla ferita da arma bianca riportata nella campagna elettorale del 2018. (Brb)