Thailandia: la figlia dell'ex premier Thaksin si candiderà alla guida del governo

- Paetongtarn Shinawatra, figlia 36enne dell'ex primo ministro della Thailandia in esilio Thaksin Shinawatra, ha confermato l'intenzione di candidarsi alla guida del governo, in vista delle elezioni che si terranno quest'anno in quel Paese. Paetongtarn si candiderà nelle liste del partito Pheu Thai, ultima incarnazione del movimento populista fondato dalla sua famiglia due decenni fa. "Sì, sono pronta", ha confermato la figlia di Thaksin durante una visita nel nord-est della Thailandia, un'area rurale che costituisce il principale serbatoio di consensi elettorali dei Shinawatra. "Vogliamo che il partito vinca le elezioni con una vastissima maggioranza, così da realizzare le promesse fatte ai cittadini". Il partito Pheu Thai, che gode di un forte consenso tra le classi lavoratrici rurali e urbane, ha ottenuto la maggioranza relativa alle elezioni del 2019, ma non è stato in grado di formare un governo. Nel corso degli ultimi vent'anni, tutti i governi guidati da esponenti della famiglia Sinawatra si sono conclusi con crisi giudiziarie o militari. (segue) (Fim)