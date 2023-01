Brasile: dopo polemiche su attacchi a istituzioni, Lula incontra il 20 i comandanti militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa Lula aveva accusato alcuni militari di aver avuto un ruolo nell'attacco alle sedi del Parlamento, del palazzo presidenziale di Planalto e della Corte suprema (Stf). "C'è stata molta gente connivente. Molta gente della Polizia militare, connivente. Molte persone delle Forze armate conniventi. Sono convinto che la porta del palazzo di Planalto sia stata aperta perché la gente potesse entrare, dal momento che non ci sono segni di effrazione. Significa che qualcuno ha aiutato ad entrare", ha detto Lula in un'intervista televisiva rilasciata il 12 gennaio. Ricordati i "buoni rapporti" con i militari durante i suoi precedenti mandati, Lula ha definito il passaggio di Bolsonaro come di un "terremoto" che ha "cambiato il comportamento di molta gente nel Paese". (segue) (Brb)