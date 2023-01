Brasile: dopo polemiche su attacchi a istituzioni, Lula incontra il 20 i comandanti militari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

Leggo il giornale e vedo che c'è l'autista dell'ex ministro della Difesa, Augusto Heleno Ribeiro Pereira che mi vuole uccidere. Un altro che mi vuol sparare un colpo in testa. Come posso mettere alla porta del mio ufficio una persona che può spararmi? Quindi metto come inservienti i compagni che lavorano con me dal 2010, tutti militari