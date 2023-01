Usa: California, sei morti in una sparatoria a Goshen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei persone, inclusa una ragazza madre di 17 anni e un neonato di sei mesi, hanno perso la vita ieri in una sparatoria domestica a Goshen, in California. Lo riferiscono le autorità locali, che hanno definito la scena del crimine un "orrendo massacro". Lo sceriffo della Contea di Tulare, Mike Boureaux, ha dichiarato che le autorità sono alla ricerca di due sospetti ancora a piede libero. "Riteniamo anche che non si sia trattato di un atto di violenza casuale. Pensiamo che la famiglia sia stata presa di mira, e che ci siano connessioni con bande oltre (...) a una potenziale indagine antidroga", ha aggiunto lo sceriffo. (Was)