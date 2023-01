Indonesia: Pil cresciuto del 4,81 per cento nel quarto trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia ha conseguito una crescita del prodotto interno lordo pari al 4,81 per cento su base annua nel quarto trimestre dello scorso anno, in calo rispetto al 5,72 per cento dei tre mesi precedenti. Lo ha dichiarato oggi il governatore della banca centrale indonesiana, Perry Warjiyo. Sulla base degli ultimi dati, Bank Indonesia stima che nel 2022 l'economia indonesiana sia cresciuta del 5,25 per cento, e prevede per quest'anno un lieve rallentamento al 5,03 per cento. (segue) (Fim)