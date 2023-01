Brasile: presidente Camera, per inaugurazione legislatura aumenterò sicurezza a Brasilia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di giornata "emblematica" ha parlato anche Ricardo Capelli, il funzionario del ministero della Giustizia che fino al 31 gennaio ha il ruolo di commissario di governo per l'ordine pubblico nella capitale. "Tutta la pianificazione della sicurezza sarà curata in modo che non ci siano sorprese", ha detto. Capelli aveva a suo tempo ricostruito i fatti dell'8 gennaio parlando di "un sabotaggio" al piano di sicurezza cittadino. ""La responsabilità centrale di domenica è stata la mancanza di comando. È stata messa in atto una strutturata azione di sabotaggio comandata dall'ex ministro di Bolsonaro, Anderson Torres, che ha lasciato la segreteria di Pubblica sicurezza senza direzione, senza leadership ed è fuggito all'estero", ha detto Capelli nel corso di una intervista alla "Cnn Brasil". (segue) (Brb)