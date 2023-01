Perù: via libera dal Parlamento, niente più fiducia per un governo appena insediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Perù ha approvato una riforma costituzionale che non rende più obbligatoria la richiesta della fiducia per il Consiglio dei ministri, una volta designato dal presidente della Repubblica. Il provvedimento è passato con 75 voti a favore (46 contrari e nessuna astensione), sotto gli 87 voti necessari ad evitare il referendum popolare per la ratifica. Le norme oggi in vigore prevedono che il governo debba chiedere "obbligatoriamente" la fiducia entro 30 giorni dalla sua designazione, al termine di un dibattito nel quale il presidente del Consiglio dei ministri e il suo gabinetto espongono "la politica generale del governo e le principali misure necessarie per la loro gestione". (Brb)