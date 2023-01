Usa: New Mexico, ex candidato repubblicano arrestato per sparatorie contro democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Albuquerque, nello Stato Usa del New Mexico, hanno annunciato l'arresto di un ex candidato repubblicano al Congresso statale, sospettato di aver commissionato una serie di sparatorie intimidatorie contro abitazioni di diversi funzionari eletti democratici. Il 39enne Solomon Pena, che lo scorso novembre si era candidato per un seggio al Congresso del New Mexico nella lista del Partito repubblicano, avrebbe ingaggiato altre quattro persone per esplodere colpi di arma da fuoco contro le abitazioni di due commissari di contea e due parlamentari statali, tutti esponenti del Partito democratico. Il 3 gennaio Pena avrebbe personalmente accompagnato i quattro uomini di fronte all'abitazione della senatrice statale Linda Lopez, tentando - senza riuscirci - di esplodere colpi di fucile automatico contro l'edificio. I suoi complici avrebbero esploso a quel punto diversi colpi di pistola, alcuni dei quali in direzione della camera da letto della senatrice. L'analisi dei bossoli di proiettile ha ricondotto a un'arma confiscata durante un controllo stradale appena 40 minuti dopo l'incidente. L'auto sottoposta a controllo era intestata a Pena, e le autorità sono così arrivate all'ex candidato repubblicano. Lo scorso 8 novembre Pena è stato sonoramente sconfitto alle urne dal suo avversario democratico, il deputato statale uscente Miguel P. Garcia. Il capo della polizia di Albuquerque, Harold Medina, ha annunciato che l'ex candidato repubblicano è stato arrestato ieri nella sua abitazione, e che sul suo capo pendono "diversi reati statali". (Was)