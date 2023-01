Venezuela: Plasencia lascia l'incarico di ambasciatore in Colombia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato che Felix Plasencia si ritira dall'incarico di ambasciatore in Colombia per dedicarsi integralmente al compito di segretario esecutivo dell'Alleanza bolivariana per i popoli della nostra America (Alba). "Designeremo un nuovo ambasciatore o una nuova ambasciatrice, lo stiamo valutando", ha detto Maduro ricordando che Plasencia - ministro degli Esteri tra il 2021 e il 2022 - si dedica "al 100 per cento" alla guida dell'Alba, incarico da cui dovrà "promuovere con forza la ripresa di PetroCaribe". Si tratta di un accordo con il quale Caracas vende greggio in condizione di favore ai Paesi dei Caraibi con cui intende sviluppare una stretta collaborazione politica e strategica. Uno strumento attivato nel 2005 dall'ex presidente, Hugo Chavez, e sospeso nel 2019 a seguito delle sanzioni Usa nei confronti del governo Maduro. La nomina di Plasencia come ambasciatore a Bogotà, corrisposta dall'insediamento del senatore colombiano Armando Benedetti a Caracas, era stata parte del processo di ripresa dei rapporti diplomatici bilaterali. (segue) (Vec)