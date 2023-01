Cile: indulto, da opposizioni ricorso a Corte costituzionale e commissione inchiesta parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni del Cile hanno presentato alla Corte costituzionale un ricorso per invalidare gli indulti che il presidente, Gabriel Boric, ha concesso a dodici persone condannate per gli scontri sociali registrati nel Paese in autunno 2019. L'iniziativa, ha segnalato il presidente della forza conservatrice "Rinnovazione nazionale", Francisco Chahuan, ha come obiettivo quella di rivedere "dal punto di vista giuridico" gli atti firmati da Boric. "Alcuni decreti non sono fondati adeguatamente: ci sono errori di forma negli articolati che dovrebbero concedere l'indulto. Non solo errori di fatto, ma anche di forma", ha detto l'oppositore auspicando dal presidente il ritiro della misura, "un segnale" che metterebbe fine a una pagina particolarmente polemica dell'attuale dibattito politico in Cile. Poche ore dopo la Camera dei deputati ha approvato anche la creazione di una commissione parlamentare speciale di indagine che entro 90 giorni dovrà elaborare un rapporto sul tema. Un analogo ricorso è stato depositato anche al tribunale contabile (Contraloria general de la Republica), che ha allo scopo sollecitato un rapporto dal ministero della Giustizia. (segue) (Abu)