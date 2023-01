Brasile: ministro Finanze, vogliamo approvare riforma fiscale entro il primo semestre  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze del Brasile, Fernando Haddad, ha dichiarato che è intenzione del governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva approvare la riforma fiscale in Parlamento entro il primo semestre dell'anno. "Vogliamo approvare la riforma fiscale. È fondamentale cercare giustizia fiscale e reindustrializzare il Paese, perché è l'industria che paga oggi quasi un terzo delle tasse in Brasile e rappresenta il 10 per cento della produzione. Quindi, c'è un squilibrio molto grande rispetto al settore", ha affermato Haddad al suo arrivo a Davos, in Svizzera, dove parteciperà al Forum economico mondiale. (Brb)