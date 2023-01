Usa: Biden accusa i Repubblicani di "demenza fiscale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accusato i Repubblicani di soffrire di "demenza fiscale", commentando le pressioni di parte del fronte conservatore per arginare il progressivo aumento della spesa del governo federale. "Accuseranno ancora una volta i Democratici di una spesa eccessiva. Provate a indovinare? Lo scorso anno ho ridotto il deficit di 350 miliardi di dollari. Quest'anno il deficit è in calo di più di mille miliardi. E' un fatto", ha affermato il presidente ieri, nel corso di un discorso tenuto all'annuale colazione organizzata dalla National Action Network (Nan) per il Giorno di Martin Luther King Jr. "Ci saranno centinaia di miliardi di dollari di riduzione (del deficit) nell'arco del prossimo decennio. Ma è tutto inutile: penso che questa gente soffra di demenza fiscale", ha accusato l'inquilino della Casa Bianca. Biden ha aggiunto di essere "pronto a lavorare" con la maggioranza repubblicana alla Camera, ma si è detto "deluso" dai primi disegni di legge presentati da quest'ultima, a cominciare dal piano per il taglio del bilancio dell'Internal Revenue Service (Irs) - l'agenzia federale preposta alla riscossione fiscale - cui il presidente ha già minacciato di opporre il veto. (Was)