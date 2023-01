Cina: dati ufficiali confermano il primo calo della popolazione in 61 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continentale ha registrato nel 2022 il primo calo netto della popolazione da 61 anni a questa parte, come confermato dai dati ufficiali pubblicati oggi dal governo di quel Paese. Alla fine dello scorso anno, la popolazione della Cina - esclusi i territori di Hong Kong e Macao - ammontava a 1,4118 miliardi di persone, in calo di circa 850 mila unità rispetto all'anno precedente. La popolazione della Cina sta rapidamente invecchiando per effetto di un forte calo del tasso di natalità, che nel 2022 è scivolato ai minimi dal 1949. La curva demografica cinese riflette in parte gli effetti della "politica del figlio unico" introdotta nel Paese nel 1979. Tale politica è stata gradualmente rimossa dal governo del presidente Xi Jinping proprio alla luce del progressivo invecchiamento della popolazione, un fattore che come per diverse economie avanzate del globo minaccia le prospettive di crescita a medio e lungo termine. (Cip)