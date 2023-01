Brasile: Bolsonaro "dispiaciuto" per "incredibili" attacchi alle sedi delle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, si è detto "dispiaciuto" per gli "incredibili" attacchi sferrati contro le sedi delle principali istituzioni, a Brasilia. "Mi dispiace per quanto accaduto l'8 gennaio. Una cosa incredibile", spiega Bolsonaro ripreso in video da alcuni rappresentanti incontrati a Orlando (Usa). "Durante il mio governo la gente ha imparato cosa sia la politica, ha conosciuto i poteri costituiti, ha iniziato ad apprezzare la libertà", ha aggiunto l'ex capo dello Stato secondo cui alcune persone hanno forzato il messaggio sulla libertà. Le parole dell'ex presidente, che si trova negli Stati Uniti dal 30 dicembre, seguono di pochi giorni la decisione del ministro della Corte suprema (Stf), Alexander de Moraes, di aprire un'indagine sul suo conto per presunta istigazione al reato, così come richiesto dalla procura. La pubblica accusa ritiene fondati i collegamenti tra le azioni dell'ex presidente e i movimenti "anti democratici" registrati prima e dopo le elezioni generali di ottobre, vinte da Luiz Inacio Lula da Silva. In particolare si cita il video che metteva in dubbio il risultato delle elezioni che Bolsonaro, "solo due giorni dopo le proteste", ha pubblicato per alcune ore sul proprio profilo facebook. Materiale che de Moraes ha chiesto alla Meta, proprietaria della popolare rete sociale, di poter acquisire. (segue) (Brb)