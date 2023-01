© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- LAZIO 2023– Il candidato alla Presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa all'incontro organizzato da Confartigianato. L'evento si svolge presso via di San Giovanni in Laterano, 152 a Roma (Ore 11)- Il candidato alla Presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa alla presentazione della lista di +Europa, Radicali Italiani e Volt per le elezioni Regionali del Lazio. L'evento si svolge presso via di Santa Caterina da Siena, 46 a Roma. (Ore 12)- Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni parteciperà all'iniziativa pubblica della lista "Polo Progressista e Sinistra Ecologista - per Daniela Bianchi presidente" insieme a Luciana Castellina e a Massimo Cervellini. Presso l'Associazione culturale Enrico Berlinguer in Viale Opita Oppio 24 (Ore 18) (segue) (Rer)