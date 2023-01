Mobilità: assessore Roma, con linea Tva e tre fasce di protezione meno veicoli in centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La linea Termini Vaticano e Aurelia "entrerà in funzione a inizio 2025, quando sarà già in funzione la congestion charge. Quindi avremo tre fasce di protezione della città. Avremo fascia verde, l'area di congestion charge e poi la Ztl. Questo ridurrà il numero di autovetture che entreranno in centro storico". Lo ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, nel corso della presentazione del progetto "Tranvia Viale Palmiro Togliatti, Cinecittà-Ponte Mammolo", alla casa della salute di Villa De Sanctis, a Roma. "Il progetto che abbiamo affidato alla Sapienza di riqualificazione complessiva di via Nazionale e di corso Vittorio in occasione del passaggio del tram - ha aggiunto l'assessore - deve prevedere un nuovo arredamento urbano e un'impostazione di nuova viabilità basata sul fatto che entreranno meno veicoli", ha concluso Patanè. (Rer)