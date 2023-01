Trasporti: a Roma 4 tranvie per il Giubileo, centro storico chiuso al traffico veicolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- È la Tva (Termini-Vaticano-Aurelio) la principale delle quattro tranvie giubilari. La linea, orientata a collegare il centro della Capitale con la periferia ovest, entro il 2025 arriverà però soltanto a piazza Venezia, a causa delle tempistiche previste per la progettazione e i lavori del resto della tratta. Il percorso della Tva - quando sarà ultimata - sarà lungo 8.319 metri e diviso in due tratte: da Termini a piazza Giureconsulti e da ponte Vittorio Emanuele II a piazza Risorgimento con una parte di percorso (da Termini alla confluenza tra corso Vittorio e lungotevere) comune a entrambe. Le 22 vetture previste in dotazione consentiranno di trasportare 90 mila passeggeri al giorno, con una frequenza di passaggio, nelle ore di punta, di 3 minuti. La Tva, tra i due capolinea Termini e Giureconsulti, contempla venti fermate e attraverserà via Nazionale (cinque fermate compreso lo snodo della Metro A di piazza della Repubblica e l'incrocio con la pista ciclabile), piazza Venezia, Torre Argentina, Corso Vittorio Emanuele (quattro fermate), piazza della Rovere (dove servirà lo snodo con l'ospedale Santo Spirito e l'ospedale Bambino Gesù), Porta Cavalleggeri, Stazione San Pietro (da cui sarà possibile servirsi della linea ferroviaria urbana), via Gregorio VII (cinque fermate) con possibilità di scambio con la pista ciclabile già istituita, Circonvallazione Aurelia, Cornelia (con possibilità di scambio con l'omonima fermata della Metro A). (segue) (Rer)