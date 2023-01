Trasporti: a Roma 4 tranvie per il Giubileo, centro storico chiuso al traffico veicolare (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quarta tranvia, a sud est della città, sarà quella che tra i capolinea Subaugusta-Ponte Mammolo si snoderà lungo viale Palmiro Togliatti e che costituisce un sistema fondamentale di connessione della rete tranviaria con quella metropolitana, poiché in ventuno fermate fermate intersecherà le linee A, B, e C e la ferrovia urbana FL2. La nuova tranvia collegherà la stazione metropolitana di Ponte Mammolo (linea B) con quella di Subaugusta (linea A), percorrendo tutto viale Palmiro Togliatti, scambiando con la nuova linea C presso il nodo di Centocelle e con la linea ferroviaria regionale FL2 presso il viadotto di sovrappasso della linea ferroviaria stessa, fermata Palmiro Togliatti. In tutto il percorso sarà lungo 8 chilometri, la capacità massima di trasporto sarà di 3.500 passeggeri per direzione nell'ora di punta. Al capolinea di Ponte Mammolo è previsto lo scambio con il Grab (Grande raccordo anulare delle bici) su due punti (viadotto di via Tiburtina e Valle dell'Aniene), con i bus sia di Atac che di Cotral grazie ai due vicini stazionamenti, serviti anche da un parcheggio di scambio per chi arriva da fuori città e vuole muoversi verso il centro con i mezzi pubblici su ferro. (Rer)