Ue: Eurogruppo, rebus Mes per l'Italia, per fonti governo al momento non è prevista la ratifica

- Continua il rebus Mes per l'Italia. Malgrado l'ottimismo trapelato da Bruxelles - dove sia il direttore del Mes, Pierre Gramegna, che il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe, hanno lasciato trapelare un cauto ottimismo sui passi avanti fatti dal governo - fonti dell'esecutivo italiano smentiscono la ratifica a breve del Meccanismo europeo di stabilità. A quanto si apprende, fino a quando non ci sarà un atto parlamentare che cambi la posizione espressa nella mozione del 30 novembre scorso, il governo sarà in difficoltà a procedere con la ratifica del meccanismo. La mozione, che impegnava il governo a non "approvare il disegno di legge di ratifica del Trattato istitutivo del Mes", rappresenterebbe infatti un freno al sì al meccanismo. Sarebbe un atto di "autosfiducia", confermano le fonti governative. "La possible ratifica della riforma del Mes da parte dell'Italia sarebbe un fatto positivo", ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, arrivando alla riunione dell'Eurogruppo. "La decisione spetta al governo italiano, vediamo in che termini e in che tempi verrà presa", ha affermato ancora Gentiloni. "Due cose sono sicure. La prima è che l'Italia è stata fra i Paesi che due anni fa hanno deciso questo emendamento allo statuto del Mes, e la seconda è che questo emendamento è utile. Una volta che sarà ratificato, e sono fiducioso sul fatto che tutti i Paesi lo faranno, darà strumenti ulteriori al Mes per affrontare eventuali crisi", ha aggiunto il commissario. "Ciascun Paese può decidere se utilizzarlo o meno. Ma lo statuto rivisto serve all'insieme degli Stati membri, a prescindere da chi deciderà di utilizzarlo", ha concluso Gentiloni. (segue) (Beb)