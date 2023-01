Ue: Eurogruppo, rebus Mes per l'Italia, per fonti governo al momento non è prevista la ratifica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alle fonti del governo, in questo momento non ci sarebbe una maggioranza parlamentare italiana a favore della ratifica del Mes. Sono note, infatti, le posizioni contrarie di Lega e Fratelli d'Italia, anche se sembravano esserci state timide aperture negli ultimi giorni. Anche il vicepressidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, questa mattina aveva parlato di "qualche progresso" all'arrivo a Bruxelles. "Speriamo di poter puntare a una ratifica del trattato Mes in tutta l'Ue", aveva dichiarato ai cronisti arrivando all'Eurogruppo. Posizione possibilista è anche quella del presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, che in conferenza stampa ha parlato della ratifica dello Strumento europeo di stabilità. "La Germania ha ratificato con successo il trattato del Mes rivisto e la Croazia sta facendo progressi molto rapidi in merito. Dopo aver visitato Roma la scorsa settimana, voglio riconoscere il lavoro che è in corso su questo importante argomento nel governo italiano", ha dichiarato. "L'assicurazione che ho ricevuto nel corso della visita è il riconoscimento, da parte del ministro Giorgetti, dell'importanza di questo tema", ha aggiunto. Dello stesso avviso anche il direttore del Mes Pierre Gramegna. "La scorsa settimana mi sono recato in Italia, dove ho avuto incontri costruttivi sia con il ministro dell'Economia che con il primo ministro", ha detto. "Abbiamo avuto un ottimo scambio di opinioni e ora tutto è nelle mani del Parlamento italiano. Come tutti i nostri Paesi, l'Italia è una democrazia. Dobbiamo rispettare le procedure in ogni Stato e, in particolare, rispettare il Parlamento italiano", ha concluso. Lo stallo sembra legato anche ai tempi di una possible ratifica che, secondo alcune voci da Bruxelles, potrebbe essere usata come possible moneta di scambio per possibili variazioni del Pnrr italiano. "Sono fiducioso sul fatto che il processo di completamento delle ratifiche andrà avanti nella giusta direzione. La decisione spetta al governo italiano, naturalmente", ha chiosato Paolo Gentiloni nella conferenza stampa finale dell'incontro di oggi, rimandando di fatto la discussione ai prossimi incontri fra le parti. (Beb)