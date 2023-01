Usa: sei morti dopo sparatoria in California, tra le vittime anche una madre con il figlio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sei persone, tra cui una madre con il figlio di soli sei mesi, sono morte a seguito di una sparatoria avvenuta nelle prime ore del mattino a Goshen, in California. L’ufficio dello sceriffo della contea di Tulare ha fatto sapere che gli agenti sono intervenuti intorno alle 3:30 del mattino locali dopo una telefonata che ha denunciato numerosi spari nell’area. Parlando con i giornalisti, lo sceriffo Mike Boudreaux ha affermato che due vittime sono state trovate in strada, mentre un’altra sulla soglia della casa dove è avvenuta la sparatoria. “Si tratta di un orribile massacro: ci sono dei sopravvissuti che sono stati portati via dalla zona”, ha aggiunto, sottolineando che l’incidente “non sembra essere un atto di violenza casuale, e potrebbe essere legato alle attività delle organizzazioni criminali presenti nell’area”. Secondo le forze dell’ordine, la polizia sta cercando almeno due responsabili. (Was)