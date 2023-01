Messina Denaro: Scarpinato (M5s), vittoria dello Stato, non di questo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto di Matteo Messina Denaro è il "risultato di una lunga attività investigativa", è una "vittoria dello Stato, non di questo governo". Lo ha detto Roberto Scarpinato, senatore del Movimento cinque stelle ed ex procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, a "Quarta Repubblica" su Rete4. "E' avvenuto in questo momento storico, poteva esserci due mesi fa se ci fossero state circostanze favorevoli", ha aggiunto.(Rin)