Pd: Bonaccini, mi interessa poco rientrino ex dirigenti, problema è recuperare voto italiani

18 ottobre 2021

- "Spero non ci chiamiate più con i cognomi di altri. Mi interessa poco che rientrino ex dirigenti, il problema sono i milioni di italiani che non votano più il Partito democratico". Lo ha detto in merito all'ex segretario e premier Matteo Renzi, Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Partito democratico e presidente della regione Emilia-Romagna in collegamento con "Quarta Repubblica" su Rete4. "Riscoprire la vocazione maggioritaria è il contrario dell'autosufficienza", ha spiegato. "Non voglio regalare voti ai Cinque stelle o al Terzo polo, voglio che li riprenda il Pd", ha concluso Bonaccini. (Rin)