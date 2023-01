Lazio 2023: Trancassini (Fd'I), Calenda non si smentisce, ma doppiopesismo non paga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Carlo Calenda non si smentisce e mette in pratica il doppiopesismo tipico del centrosinistra. Mentre il governo Meloni in due mesi dovrebbe rispondere velocemente alle gravi difficoltà della nostra nazione - ereditate proprio da esecutivi quasi sempre a guida 'progressista' - Gualtieri dopo un anno e mezzo di inerzia sui rifiuti di Roma è giustificato se non pulisce i cassonetti perché il disastro è stato lasciato dai Cinque stelle. Per fortuna a pagare è sempre la coerenza e lo sarà anche per gli elettori del Lazio". Lo afferma Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e coordinatore del partito nel Lazio. (Rin)