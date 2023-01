Abruzzo: Marsilio incontra comandante generale Capitanerie di porto-Guardia costiera, Carlone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante generale delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ammiraglio ispettore capo, Nicola Carlone, in visita in Abruzzo, accompagnato dal neo comandante della direzione Marittima di Pescara, Fabrizio Giovannone e dal comandante in seconda, Marcello Notaro, è stato ricevuto oggi a Pescara, nella sede della Regione di piazza Unione, dal presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, alla presenza del presidente della commissione Trasporti della Camera dei deputati, Salvatore Deidda e dei parlamentari abruzzesi, Etelwardo Sigismondi e Guerino Testa. "L'occasione è stata preziosa - ha spiegato Marsilio - per confrontarsi sul quadro delle esigenze, sulle potenzialità e le problematiche del sistema portuale abruzzese ma con uno sguardo rivolto anche alla soluzione di problematiche infrastrutturali che riguardano diverse zone del Paese, non solo l'Abruzzo. Una visita prestigiosa - ha aggiunto - che dimostra una volta di più l'attenzione e la sensibilità di cui l'Abruzzo gode a livello nazionale". Marsilio poi ha posto l'accento su alcune questioni chiave. "Il nodo centrale - ha sottolineato il presidente - è quello dei collegamenti tirreno-adriatici e, in particolare, il potenziamento di tutta la dorsale adriatica rappresenta una questione nazionale di coesione ed equilibrio territoriale. Sbloccarla - ha concluso - significherebbe favorire lo sviluppo economico dell'intero Paese e non solo del territorio abruzzese e delle altre regioni adriatiche". Al termine dell'incontro il presidente Marsilio ha donato al comandante Carlone la riproduzione di un'antica moneta del I secolo avanti Cristo, coniata a Corfinio, capitale della Lega Italica, su cui venne impressa per la prima volta la scritta Italia. (Gru)