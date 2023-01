© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA- Assemblea capitolina: la seduta si apre con le interrogazioni delle opposizioni, tra cui una di Fratelli d'Italia sulla stazione Giardino della Metro Mare e l'altra di Azione sul parcheggio selvaggio dei bus in via Ludovisi, nelle vicinanze di via Veneto. All'ordine dei lavori della seduta il riconoscimento di debiti fuori bilancio e due delibere di maggioranza. La seduta si svolge in Aula Giulio Cesare in Campidoglio ed è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale (ore 12:00-18:00)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi partecipa all'evento XVI Giornata dell'Allevatore – Sant'Antonio Abate 2023, organizzata dall'Associazione Italiana Allevatori. Presso Stand AIA, piazza San Pietro (Ore 9)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi presenzia alla firma del protocollo d'intesa tra AMA S.p.A e Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus per favorire e garantire la raccolta differenziata da parte delle persone con disabilità visiva. Presso piazza di Porta Metronia, 2 (Ore 12) (segue) (Rer)