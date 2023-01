Messina Denaro: Scarpinato (M5s), difficilmente rivelerà segreti stragismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Messina Denaro "sa benissimo che se rivela i segreti di cui è a conoscenza tira giù tutti i santi in paradiso, che non sono fuori dallo Stato, ma dentro lo Stato". Lo ha detto a "Quarta Repubblica" su Rete4, Roberto Scarpinato, senatore del Movimento cinque stelle ed ex procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo. "Credo purtroppo sia difficile che possa raccontarci", dopotutto "c'è una struttura superiore alla mafia, la mente delle stragi del '92 e '93 di cui, come Riina, Messina Denaro, è stato solo un braccio e non la mente", in sintesi "un sistema criminale più complesso che ha ordito la strategia stragista", ha concluso l'ex magistrato. (Rin)