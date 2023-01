Messina Denaro: Bonaccini (Pd), è vittoria di Stato, indagini vengono da lontano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto di Matteo Messina Denaro "è una vittoria dello Stato, delle istituzioni in primo luogo della magistratura e delle Forze ordine. Sono indagini che arrivano da lontano, non ho mai detto che destra non si occupasse di tutto questo", serve evitare "la propaganda". Lo ha detto Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Partito democratico e presidente della regione Emilia-Romagna in collegamento con "Quarta Repubblica" su Rete4. (Rin)