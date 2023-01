Cina: “Wsj”, il miliardario canadese Ryan Cohen ha acquisito una quota in Alibaba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miliardario canadese Ryan Cohen, investitore e attuale presidente della società statunitense GameStop, ha acquisito una quota per centinaia di milioni di dollari nel colosso del commercio elettronico cinese Alibaba. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che Cohen avrebbe progressivamente aumentato la sua quota nella seconda metà del 2022, e che avrebbe cercato di spingere la multinazionale ad accelerare il riacquisto di azioni proprie. Secondo le fonti, il miliardario canadese avrebbe contattato il consiglio di amministrazione di Alibaba lo scorso agosto, affermando che le azioni della società sarebbero “pesantemente sottovalutate”, dal momento che si potrebbe raggiungere una crescita del “free cash flow”, ossia il flusso di cassa disponibile per l’azienda, pari al 20 per cento nei prossimi cinque anni. (Was)