Ue: Giorgetti, contenimento prezzi energetici strada più utile contro l’inflazione

- Il contenimento dei prezzi dell’energia è la strada più utile per contrastare l’inflazione. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'Eurogruppo di Bruxelles. “Sulle politiche di contenimento dei prezzi energetici, visto che l'inflazione trae origine dai prezzi dell’energia, ho sollecitato la Bce a segnalare e suggerire lo strumento più utile, ovvero il contenimento dei prezzi energetici per combattere l’inflazione. Per me è una strada importante da seguire”, ha dichiarato Giorgetti. (Beb)